L'Uisp e la danza, un connubio da sempre vincente

GENOVA - Il mondo della danza rappresenta da sempre uno dei settori di punta dell'Uisp. Il comitato genovese promuove ogni stagione un calendario di manifestazioni che abbraccia tutte le discipline.

In questo contesto, si ritaglia una menzione particolare la rassegna giovanile 'Illumina il Natale', che da oltre dieci anni rappresenta uno degli appuntamenti più partecipati e attesi dell'intera annata sportiva. Kermesse che andrà di scena sabato 15 dicembre, nella nuova e prestigiosa location del Teatro Verdi di Genova Sestri Ponente.

Una scelta non casuale, che si inserisce nella politica Uisp di assistenza e servizi a 360 gradi a favore dell’intero tessuto associativo, tra cui appunto la danza. Sono proprio le scuole di danza tra le prime ad aver confermato la partecipazione al seminario ‘Facciamo il punto’., in programma il prossimo 20 ottobre, che rappresenta il primo di un ciclo di quattro incontri promossi dal Comitato Regionale Uisp in tutta la Liguria per fornire strumenti di aggiornamento e formazione sui temi relativi alla corretta gestione quotidiana dei sodalizi sportivi.