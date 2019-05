L'isola Palmaria si rifà il look per attirare più turisti: arriva il masterplan

PORTO VENERE - È stato approvato oggi da Regione Liguria, Comune di Porto Venere, ministero dei Beni culturali e Marina Militare il masterplan definitivo per il rilancio e la riqualificazione dell'isola Palmaria. Il documento, elaborato dal tavolo tecnico, verrà presentato ufficialmente il 16 maggio in conferenza stampa a Genova. Nei giorni successivi verrà organizzato a Porto Venere un incontro pubblico aperto alla cittadinanza e agli stakeholders che hanno partecipato al percorso di ascolto.

"Il masterplan della Palmaria - ha detto il governatore Giovanni Toti - rappresenta il modello del tipo di sviluppo turistico che abbiamo in mente per questa regione e che stiamo applicando da Sarzana a Ventimiglia per dare corpo alla riconversione economica e industriale della Liguria. Per la Palmaria servono riqualificazione dell'esistente senza un centimetro cubo di cemento in più, valorizzazione di un ambiente straordinario, con panorami unici, e servizi capaci di dare una svolta all'attrattiva di questi luoghi, troppo a lungo lasciati all'abbandono, senza una visione di sviluppo".