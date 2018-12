L'inverno sta arrivando, tra giovedì e venerdì i primi fiocchi di stagione

GENOVA - L'inverno sta arrivando, molto più di quanto non faccia pensare il sole che ci ha accompagnato in questa prima parte di dicembre. Una perturbazione di origine atlantica potrebbe infatti presto raggiungere la Liguria, a partire dalle prime ore di mercoledì con piogge diffuse.

Attesi anche i primi fiocchi di stagione, che non preoccuperanno più di tanto, visto che si tratterà solamente di alcuni centimetri che si accumuleranno in zona urbana. Fenomeni più consistenti si registreranno nell'entroterra e sulle zone collinari, con temperature previste attorno ai 4 gradi per la notte. Giovedì e venerdì le giornate più indicate per possibili nevicate sulle alture liguri.