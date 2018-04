Juventus-Sampdoria 3-0 (FINALE)

TORINO - Sampdoria in campo allo Juventus Stadium alla caccia di punti pesanti per l'Europa. Contro i bianconeri Giampaolo dovrà fare a meno dei terzini Murru e Bereszynki al loro posto spazio a Sala e Regini. In avanti per scardinare la difesa bianconera la coppia del gol Zapata-Quagliarella

LA CRONACA DELLA PARTITA

Secondo tempo

48' Triplice fischio finale allo Juventus Stadium. Juventus-Sampdoria 3-0. Decidono le reti di Mandzukic, Howedes e Kedhira

46' Lunghissima verticalizzazione per Zapata, il colobianio si trova a tu per tu con Buffon ma il portiere non si fa ipnotizzare resta in piedi e para la conlcusione del colombiano.

45' Tre minuti di recupero

43' Douglas Costa a un passo dal gol. Il suo tiro si spegne a lato di pochi centimentri

40' Cuadrado da fuori area, si accentra e scaglia una conlcusione forte e tesa che Vivianio respinge con i pugni

36' Anche Giampaolo utilizza l'ultima sostituzione, fuori Barreto, dentro Verre

35' Ultimo cambio poer Allegri. Sturaro subentra all'autore del terzo gol Khedira

33' la Samp accusa il colpo, la Juve ha sotto controllo il match. Bianconeri sempre pericolosi quando si avvicinano dalle parti di Viviano

29' Terzo gol della Juve. Kedhira col piattone a conclusione di una veloce azione dei bianconeri, batte ancora Viviano. Juventus-Sampdoria 3-0

28' Barreto affonda sulla fascia, il cross è deviato in angolo

26' Torreira in dribbling sulla trequarti, è messo giù ma l'arbitro fa giocare

24' Regini in mezzo teso per Zapata, il colombiano non ci arriva di un soffio

21' Secondo cambio per la Juventus: Betancur prende il posto di Dybala

20' Cross per Kownacki, il tiro è fuori misura,

16' Secondo cambio in casa Samp. Caprari prende il posto di Ramirez

14' Raddoppio della Juventus. Azione manovrata, la palla finisce sui piedi Di Douglas Costa, il suo cross in mezzo è preciso: in area tutto solo c'è Howedes che di tuffo batte per la seconda volta Viviano. Juventus-Sampdoria 2-0

10' Regini ha spazio sull'out di sinistra, il cross in mezzo è teso, stacca Zapata: Buffon para senza problemi

7' Howedes da dietro su Zapata. Per il tedesco arriva il cartellino giallo.

2' La Juve risponde subito, la conclusione di Douglas Costa è fuori misura

1' Inizia la ripresa. Ramirez dopo 30 secondi a un passo dal pari: il suo tiro a incrociare si spegne a lato di poco

1' Giampaolo si gioca il primo cambio a disposizione. Uno spento Quagliarella lascia il posto al polazzo Kownacki

Primo tempo

46' dopo un minuto di recupero termina il primo tempo. All'intervallo Juventus-Sampdoria 1-0

45' Occasione per il pari della Samp. Quagliarella si riutrova il pallone in mezzo allì'area ma non riesce a dare forza al tiro.

44' Juventus in vantaggio. Cross dalla sinistra, Mandzukic si libera in area della marcatura di Ferrari e con un piatto al volo batte Viviano.

44' Pjanic non ce la fa, al suo posto entra Douglas Costa. Per il bosniaco forse un problema muscolare

43' Torreira con il destro a giro, palla alta sopra la traversa

42' Ramirez fermato con le cattive da Khedira. Punizione dai 25 metri per la Samp

37' Dybala in velocità avanza verso la porta, palla a Matuidi che sbaglia il controllo

35' Viviano in presa alta anticpa il colpo di testa di Mandzukic per un pelo

34' Khedira dalla distanza, tiro centrale, facile per Viviano

32' Zapata atterrato da dietro da Asamoah. Mariani esterae il cartellino giallo per il bianconero.

31' Lungo fraseggio a centrocampo dei blucerchiati

28' Mandzukic tenta di prendere di sorpresa Viviano, il portiere blucerchiato è attento. Dal calcio seguente sempre vIviano in uscita alta allontana il pericolo.

27' Praet cerca Quagliarella in area, palla lunga

24' Cuadrado per Dybala, il tiro del bianconero è murato.

22' Quagliarella di testa mira il primo palo da sotto porta, Buffon respinge in qualche modo. Occasione per la Samp.

21' La Samp si fa vedere in avanti. calcio d'angolo per i bluecerhiati

19' Silvestre prova il lancio in profondità per Zapata, èalla lunga, Buffon esce e la fa sua

16' Pressing molto alto dei bianconeri, la difesa dalla samp è brava a uscire e impostare un'azione d'attacco

13' Palla sporca per Mandzukic che si gira rapido, palla fuori dallo specchio della porta.

12' Cuadrado ha spazio sulla destra, il suoc ross basso è deviato in angolo da Ferrari

10' Gli uomini di Giampaolo faticano a superare la metà campo.

7' Ancora Juve pericolosa in avanti, la conclusione di Mandzukic si spegne a lato della porta di Viviano

4' Cross di Matuidi per Cuadrado, il colombiano conclude ma il tiro è deviato in angolo

2' La Juve prova l'affondo sulla sinistra, Silvestre allontana il pericolo

1' partiti allo Stadium, la prima palla è della Samp

LE FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS (4-3-3):Buffon; Howedes, Rugani, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Mandzukic, Dybala. aAllenatore Allegri.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Sala, Silvestre, Ferrari, Regini; Barreto, Torreira, Praet; Ramirez; Quagliarella, Zapata. Allenatore: Giampaolo.