Juventus-Genoa 1-0 (finale)

GENOVA - Il Genoa in campo con la Juventus a Torino, match quasi impossibile per i rossoblù anche se la squadra di Ballardini vuole provare a mettere in difficoltà la formazione di Allegri. Mancherà Giuseppe Rossi, fermato da un problema muscolare. Il tecnico rossoblù ha scelto di affidarsi a Pandev e Taarabt in attacco, fuori Biraschi, dentro Izzo e Spolli con Rosi sull'esterno destra.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Secondo tempo

48' Triplice fischio finale dell'arbitro Di Bello. Juventus-Genoa 1-0, decide un gol di Douglas Costa al 16' del primo tempo.

47' Già trascorsi due dei tre minuti di recupero. Calcio d'angolo per il Genoa. Izzo salta ma non inquadra la porta

45' tre minuti di recupero

43' Punizione dalla trequarti per il Grifone, la sfera arriva sui piedi di Spolli, la conclusione dell'argino è altissima

40' Trattenuta di Galabinov su Chiellini, giallo anche per il bulgaro

39' Ancora Pjanic dalla distanza al volo, palla fuori di poco

38' Ultimo cambio anche per Allegri, Lichtsteiner esce, entra Barzagli

36' Mischia in area della Juve, Spolli non riesce a concludere, la difesa bianconera allontana

33' Ultimo cambio in casa Genoa. lapadula prende il posto di uno spento Pandev

31' Asamoah sostituisce Alex Sandro

27' Gamba tesa di Pandev su Mandzukic, Di Bello estrae il giallo anche per iul macedone rossoblù

25' Cambio anche in casa Juve, Sturaro prende il posto di Kedhira

24' Laxalt prova un cross da 40 metri, la palla sfiora la traversa.

22' Secondo cambio per Ballardini, Taarabt lascia spazio a Lazovic

21' Taarabt è fermato da Alex Sandro con una trattenuta. L'arbitro ammonisce il bianconero

19' Affondo Juve sulla destra, il cross in mezzo di Lichsteiner è bloccato da Izzo, poi sul proseguo Pjanic scaglia la sfera verso la porta, Perin blocca in due tempi.

15' Calcio d'angolo per il Genoa, la Juve allontana e riparte in contrpiede. Il tiro di Pjanic è fuori misura

12' Alex Sandro prova la conclusione da appena fuori area, il suo tiro resta strozzato e termina a lato. Perin osserva la palla uscire con lo sguardo

11' Manduckic lamenta una spinta in area, l'arbitro fa giocare

8' Squadre più allungate in questa fase di gioco. Prima Omenga ha spazio, ma la difesa della Juve allontana, poi dalla parte opposta Higuain è fermato in calcio d'angolo

6' Cross di Rosi in mezzo, Szczesny esce e con una presa alta fa sua la palla

4' Lunga manovra della Juve, Mandzukic appoggia dietro per la corrente Pjanic, la conclusione del bosniaco è completamente fuori misura

3' E' proprio Galabinov a trovare spazio sulla destra, il suoc cross in mezzo è allontanato dalla difesa bianconera.

1' Ballardini prova a mettere forza fisica in avanti. Galabinov prende il posto di Rigoni

1' Inizia la ripresa.

Primo tempo

46' Arriva il doppio fischio finale dell'arbitro Di Bello. All'intervallo Juventus-Genoa 1-0

45' un minuto di recupero

44' Rosi dà una spallata a Douglas Costa , il bianconero cade a terra. E'giallo anche per Rosi

40' Higuain conclude in porta ma l'arbitro fischia la punizione a favore del Genoa. L'attaccante argentino ha spintonato Spolli

38' Ballardini chiama Lapadula e manda l'ex milanista a riscaldarsi a bordo campo

35' Pressing forsennato dei rossoblù di Ballardini nella metà campo della Juve. Ma i bianconeri sono abili a uscire dalla situazione e rilanciare l'azione

32' Ci prova anche Mandzukic, para Perin

30' Izzo cade a terra colpito duramente da un Lichtsteiner. l'arbitro Di Bello fischia il fallo ma non ammonisce lo juventino

29' Cross teso di Alex Sandro, la palla termina direttamente tra le braccia di Perin.

28' I rossoblù di Ballardini faticano a far alzare il baricentro

26' dal cross susseguente al fallo salta scomposto Kedhira, prende la palla di testa ma non riesce a inquadrare la porta

25' Spolli duro su Higuain, l'aribtro estrae il primo cartellino giallo della partita

22' Affondo della Juve sulla sinistra, la difesa rossoblù allontana, Pjanic al volo da fuori area, Perin in tuffo blocca la sfera.

18' Khedira in velocità avanza sulla destra, il suo cross in mezzo è sbagliato e i rossoblù possono ripartire

15' Juventus in vantaggio. Douglas Costa con un tocco in anticipo supera Perin in uscita. Juventus-Genoa 1-0

7' Punizione di Pjanic da appena fuori area, posizione centrale. Perin respinge coi pugni in tuffo

4' E' la volta di Kedhira, anche il suo tiro termina alto. nessun problema per Perin

3' Pjanic ci prova dalla distanza, palla alra sopra la traversa

1' Inizia la partita

LE FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic

GENOA (3-5-2): Perin; Rossettini, Spolli, Izzo; Rosi, Rigoni, Bertolacci, Omeonga, Laxalt; Taarabt, Pandev.

Appuntamento in tv dalle 22.30 circa, subito dopo la trasmissione politica 'Voto o non Voto?", per raccontare gli ultimi minuti del match e commentare il post-partita fino alle 23.30. Da qualche giorno potete scriverci anche su WhatsApp al numero 3476766291: un modo facile, veloce e gratuito per interagire con noi. Inoltre è sempre apertissima la piazza virtuale di Facebook dove, sulla pagina Primocanale Sport, aspettiamo le vostre risposte e le vostre reazioni subito dopo la gara del Genoa.

Naturalmente ci sarà spazio anche per intervenire al telefono chiamando il numero verde 800 640 771.