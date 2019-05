Inter-Empoli 2-1 FINALE

MILANO - E' una sfida fondamentale per la salvezza del Genoa, a San Siro Inter-Empoli è un incrocio tra chi lotta per la Champions e chi per la salvezza. I neroazzurri di Spalletti sembravano avere tutto fatto, poi la sconfitta pesante contro il Napoli ha comlicato tutto e oggi se vogliono centrare l'europa dei grandi devono vincere. Dall'altra l'Empoli ch fatto una lunga rincorsa, non senza polemiche, che li ha portati a novanta minuti dal termine del campionato al quart'ultimo posto e una salvezza che ora dipende solo da loro.

Nel mezzo il Genoa spettatore interessato, così come la Fiorentina. All'Empoli per salvarsi basta vincere ma in caso di pareggio o sconfitta tutto dipenderà dal risultato del Franchi. Al Genoa serve vincere, ma anche con un pari potrebbe raggiungere l'obiettivo. Con una sconfitta in Toscana invece è sicuramente Serie B QUI LE COMBINAZIONI PER LA LOTTA SALVEZZA