Inquinamento nell'area di Ponte Morandi, ok ai controlli ambientali continui

GENOVA - All'unanimità il Consiglio regionale della Liguria ha approvato un ordine del giorno del M5S per impegnare la Giunta Toti a chiedere che Arpal effettui monitoraggi continui sull'eventuale presenza di amianto nella macerie del ponte Morandi. "Una continua rilevazione ambientale dell'aria e relativi campionamenti, anche una volta che saranno stati attivati i cantieri per la ricostruzione", rimarca il documento.

"Sono arrivate segnalazioni relative alla dispersione di polveri nella zona interessata dal crollo e si temono pericoli per la salute dei cittadini e dei diversi operatori che sono e saranno coinvolti nella demolizione e ricostruzione. - spiega la capogruppo M5S Alice Salvatore - Come ha specificato Arpal in commissione i controlli e monitoraggi vengono fatti su richiesta espressa. Ebbene, il nostro odg, che è passato all'unanimità, volge a impegnare Presidente e Giunta a mantenere sempre altissima l'attenzione e continuare a sollecitare le analisi necessarie da parte di Arpal".