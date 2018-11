Indennizzi ponte Morandi, i consumatori: "Tutti a Roma per tutelare i diritti dei genovesi colpiti"

GENOVA - "Tutti a Roma a dicembre per far sì che siano integrate le parti mancanti a tutela dei diritti di tutti i cittadini, dei lavoratori e delle imprese genovesi colpite dal crollo del ponte". Questo l'appello delle Associazioni Liguri dei Consumatori in vista della Legge Finanziaria.

A seguito dell'audizione avvenuta ieri 28 novembre in sede di IV Commissione del Consiglio Regionale Ligure, le associazioni dei Consumatori Liguri apprezzano l'impegno della Regione Liguria a estendere le tutele previste dal PRIS ai cittadini residenti proprietari e in affitto della zona rossa e della zona limitrofa a questa.

Le Associazioni Liguri dei Consumatori condividono e fanno proprio l'appello del Presidente Toti, Commissario all'Emergenza, ai partiti e ai parlamentari liguri affinché chiedano al Governo di inserire uno specifico comma nella Legge di Bilancio per integrare le tutele mancanti nel Decreto Genova convertito il 16 novembre scorso in legge 130.

In particolare, chiedono il riconoscimento degli indennizzi dovuti e non previsti ai circa 500 cittadini in affitto nella zona rossa e a tutti quelli residenti nella zona limitrofa oltre che l'erogazione di un bonus-trasporti alle decine di migliaia di genovesi principalmente residenti a Ponente e in Valpolcevera colpiti in termini di mobilità.

Le Associazioni dei Consumatori esprimono piena condivisione delle preoccupazioni e le proposte del presidente Boccia all'Assemblea di Confindustria e dal Segretario Generale della CISL Annamaria Furlan a conclusione del direttivo unitario dei sindacati dei lavoratori a sostegno degli sfollati, delle imprese e dei lavoratori.

Associazioni dei Consumatori che - ai comitati, alle associazioni sindacali e imprenditoriali - chiedono di promuovere congiuntamente entro dicembre una grande manifestazione unitaria a Roma al Ministero dei Trasporti affinché nella Legge Finanziaria siano finalmente integrate le parti mancanti a tutela dei diritti di tutti i cittadini, dei lavoratori e delle imprese genovesi colpite dal crollo del ponte.