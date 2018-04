Incidente in A10, la galleria resta chiusa: lunghe code e rischio caos per il 'ponte'

SAVONA - La chiusura della galleria Fornaci fra i caselli di Savona e Spotorno sulla A10 dove stamane è bruciato un pullman e la deviazione del traffico sull'altra carreggiata sta provocando pesanti disagi con code sino a 15 chilometri in direzione della Francia. Lo riferiscono i tecnici di Autostrada dei Fiori che spiegano come la chiusura del tunnel sia stata obbligata per mettere in sicurezza le volte danneggiate dal calore e ripristinare impianto elettrico e ventilatori.

La galleria potrebbe essere riaperta lunedì, ma domani mattina i tecnici, che stanno operando sul posto da stamane, tenteranno di fare il punto per verificare se esiste la possibilità di accorciare i tempi dei lavori. "Purtroppo questo incidente è capitato alla vigilia di giornate di traffico molto intenso per le festività e le prime giornate di caldo".

Autostrada dei Fiori per tentare di alleviare i disagi agli automobilisti diretti verso il ponente ligure consiglia di utilizzare strade alternative: dalla provinciale del Col di Nava e il Passo del Melogno per chi arriva da Piemonte e Lombardia, all'Aurelia Bis che immette verso Bergeggi e poi da lì raggiungere Spotorno, per chi arriva da Genova, da dove ci si può poi immettere sulla A10 dopo il punto critico della galleria Fornaci. Oggi a rimanere intrappolati nelle code in direzione Ventimiglia molti camionisti spagnoli e francesi di ritorno a casa per le festività.