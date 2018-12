In piazza De Ferrari la festa per l'Aida, lo spettacolo dei fuochi d'artificio

GENOVA - La pioggia non ferma la festa. In tantissimi, genovesi e non, hanno affollato già dal primo pomeriggio la centrale piazza De Ferrari. Regione Liguria insieme al Comune di Genova hanno organizzato una festa per celebrare la prima stagionale del Teatro Carlo Felice che apre con le musiche di Verdi e della marcia trionfale dell'Aida.

Ai banchetti offerti a tutti cioccolata calda, canestrelli e fette di pandolce. Un appuntamento e una festa trasmessa in diretta da Primocanale. "Un bellissimo evento - spiega il presidente della Regione Giovanni Toti -. Iniziano le feste e noi speriamo che sia un periodo prospero e sereno per tutti i genovesi e i liguri". Poi sulle note dell'Aida lo spettacolo dei fuochi d'artificio illumina la piazza e la città. In migliaia con gli occhi, e gli ombrelli, all'insù per non perdere un solo secondo del grande spettacolo pirotecnico.

Soddisfatto anche il sovraintendente del Teatro Carlo Felice Maurizio Roi: "Apriamo con un'opera straordinaria, il pubblico ha risposta alla grande, segno di un teatro che continua a crescere e diventa sempre più polo culturale della città".