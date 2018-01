In Liguria previste 24mila assunzioni: ecco quali sono i mestieri più richiesti

GENOVA - Fra dicembre e febbraio le imprese in Liguria hanno in programma assunzioni per un totale di 24.370 addetti. E' il dato fornito dal monitoraggio dei fabbisogni occupazionali delle imprese registrato dal sistema informativo Excelsior di Unioncamere e Anpal.

Oltre il 76% delle assunzioni previste riguarda il settore dei servizi. In particolare, 7.680 per i servizi alle imprese, 4.450 fra servizi turistici, di alloggio e ristorazione e altri 3.850 fra industria manifatturiera e public utilities.

La quota più consistente di nuovi ingressi, il 63%, riguarderà aziende al di sotto dei 50 dipendenti. Più di metà è prevista in provincia di Genova, per l'esattezza 14.210 (di cui 3.720 dovrebbero essere già entrati a dicembre). In particolare sono richiesti camerieri, baristi e cuochi e altre professioni nei servizi turistici (1.560), operai metalmeccanici (1.230) e personale non qualificato nei servizi di pulizia (1.130).

A Savona le assunzioni previste sono 4.070, e anche in questo caso riguardano soprattutto figure legate ai servizi turistici e commerciali: 840 fra cuochi e camerieri, 370 per i servizi di pulizia e 300 commessi. Alla Spezia le imprese parlano di 3.220 nuovi ingressi: ancora cuochi e camerieri (630), operai metalmeccanici ed elettromeccanici (380) e personale per le pulizie (260). Nell'estremo ponente le assunzioni in arrivo sono 2.870 e al primo posto c'è sempre il settore della ristorazione con 810 cuochi e camerieri, 370 servizi di pulizia e 250 commessi.