In Liguria esce il sole, termina l'allerta. Dopo i disastri parte la conta dei danni

GENOVA - In Liguria esce il sole, declassata l'allerta. E' stata meno problematica del previsto l'allerta arancione che interessato la Liguria nell'ultima notte. Valutati i modelli la protezione civile regionale ha deciso di far terminare anzitempo l'allerta meteo arancione inizialmente prevista per le 16.

Nella tarda serata di ieri piogge diffuse soprattutto tra Arenzano e Cogoleto. Poi il trascorrere delle ore e il vento da Nord hanno contribuito a spazzare le nubi e da questa mattina il sole è tornato a splendere sulla Liguria. Dopo 5 giorni di maltempo ora può partire la conta dei danni. Una furia della natura che si è abbattuta sulla Liguria causando la morte di una donna di 88 anni ad Albisola Superiore nel savonese colpita da un pezzo di cornicione volato via.

Danni ingenti dallo spezzino all'imperiese. Allagamenti, nubifragi, frane, mareggiate. Distrutti i lungomare di diverse località della costa. Portofino isolata, il porticciolo di Rapallo disintegrato dalle onde, centinaia di imbarcazioni affondate. A Genova danni a Boccadasse e a tutti gli stabilimenti affacciati sul mare, da Sturla a Voltri. Danni imponenti anche alle coltivazioni. Abitazioni senza luce e migliaia di interventi dei vigili del fuoco da Ventimiglia a Sarzana. Dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha firmato la richiesta ufficiale per lo stato di emergenza per calamità naturale. Attesa lunedì la risposta in merito del governo.

- LE PREVISIONI

Domani al primo mattino nubi basse sui i versanti padani del Centro-Ponente, ampie schiarite lungo le aree costiere. Dalla tarda mattinata nuvolosità in aumento a partire da Levante in estensione al Centro-Ponente con associate piogge sparse e sporadici rovesci, più probabili a Levante. I venti saranno forti settentrionali sul Centro-Ponente anche rafficati (60-70 km/h) specie lungo i crinali e agli sbocchi delle valli, tra deboli e moderati a Levante. Il mare mosso sottocosta, molto mosso al largo, localmente agitato.