In Liguria cinghiali raddoppiati in 10 anni

GENOVA - I cinghiali in Liguria negli ultimi 10 anni sono raddoppiati. Questo il dato riportato da Coldiretti Liguria, in base ai dati diffusi dall'Istat. Presenza di ungulati dunque in costante aumento nella nostra regione. E' appena di due giorni fa la passeggiata in una centrale via pedonale nel quartiere genovese di Sampierdarena di un giovane esemplare di cinghiale tra gli sguardi sbigottiti dei tanti passanti.

Secondo gli studi di settore la loro presenza crea problemi al settore agricolo, con danni ingenti per le coltivazioni. Secondo i dati ufficiali sono inoltre anche aumentati gli incidenti stradali causati dallo scontro sulle strade di auto e mezzi a due ruote con animali. Incidenti che rappresentano il 13% dei sinistri stradali,con una frequenza media di circa 70 incidenti l’anno. L'ultimo caso sulla A1 dove a causa di un incidente