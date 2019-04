ANDORA - Aprirà dal 19 al 28 aprile nel porto turistico di Andora, la Swing Tower, la giostra più alta d’Italia. La torre panoramica infatti raggiunge i 34 metri di altezza.

La torre panoramica ha dodici bracci a cui sono agganciate altrettante navicelle da due posti ciascuna che vengono ruotate nell’aria. Ventiquattro postazioni totali che lasceranno sospesi in aria per 4 minuti chi salirà sopra ruotando a più velocità: dalla tranquilla visione panoramica all’adrenalinica ebrezza per cui questa attrazione è famosa in tutta Europa.

"La giostra installata nel porto offrirà un inedito punto panoramico sulla cittadina: avremo per dieci giorni un’attrazione degna dei migliori parchi europei che, sono certo, piacerà ai ragazzi e alle famiglie anche dei comuni limitrofi – spiega Paolo Rossi, vice sindaco di Andora –. La torre panoramica, illuminata e attiva anche di sera sarà spettacolare da guardare e disegnerà nel porto un suggestivo e inedito sky-line”.

L’attrattiva rimarrà ad Andora dal 19 al 28 aprile e sarà aperta dalle ore 15.30-23.00 nei giorni 19,23,24 e 26 aprile, mentre sarà aperta dalle 11.00 alle 23.00 in tutti gli altri giorni di festa.