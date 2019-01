In Liguria adesso preoccupa il gelo e il vento forte. Toti ai critici dell'allerta gialla: "Studiate"

GENOVA - "Il peggio è passato, adesso però l'attenzione va riservata alla notte per il calo delle temperature che provocherà l'effetto ghiaccio sulle strade. Non meno importante sarà il vento che soffierà sulla Liguria, con raffiche fino a 100km/h". Così il Governatore della Regione Liguria Giovanni Toti, cautela i concittadini in vista delle prossime ore di allerta neve.

"Un'attenzione particolare - dice l'assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone - la riserviamo all'entroterra, dove la precipitazione continuerà, mentre sulla costa è in fase di esaurimento".

Ai giornalisti - presenti al punto stampa in Regione - che hanno fatto notare le polemiche di giornata sull'allerta gialla, Toti ha risposto: "Chi critica deve studiare meglio, chi studia evita di dire idiozie".