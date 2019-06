In arrivo una delle più intense ondate di caldo degli ultimi dieci anni

GENOVA - Una delle più intense ondate di caldo dell’ultimo decennio è in arrivo nel nostro Paese: da domani e fino ai primi giorni di luglio l'Europa occidentale, il Mediterraneo e gran parte dell'Italia si ritroveranno di fronte ad una poderosa ondata di caldo, che dovrebbe raggiungere l'apice tra giovedì 27 e sabato 29 giugno.

Questa ondata di caldo, ad opera dell'anticiclone subtropicale, interesserà soprattutto Spagna, Francia, Gran Bretagna, Belgio, Olanda, Nord Italia, Sardegna e regioni centrali tirreniche, ma la massa d'aria rovente – avvertono i previsori di 3b Meteo - si porterà addirittura fino al Mare del Nord.

Il picco dell’anticiclone si verificherà nella seconda parte della prossima settimana: le temperature saranno ovunque roventi; Parigi raggiungerà i 40 gradi, Madrid 41. Sole a picco e temperature africane anche in Italia, in particolare nelle località più lontane dal mare.

Ma a parte un po’ di brezza, anche coloro che hanno la fortuna di vivere sulle coste, come i liguri, dovranno sopportare il caldo record: Arpal prevede per questo lunedì temperature massime a 34 gradi a Genova e La Spezia, 33 a Savona. Un po’ meglio nella riviera di ponente: a Imperia la colonnina di mercurio si fermerà a +29.

La tenenza è di un continuo aumento dei valori massimi per tutta la settimana, anche da noi il picco è previsto per giovedì o venerdì.

Resta la consolazione per chi già può godersi le ferie: in questa prima vera settimana d’estate nella nostra regione non dovrebbe vedersi neppure una nuvola.