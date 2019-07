Imperia protagonista a Viaggio in Liguria per un'intera giornata tra musica e comicità

IMPERIA - Nella giornata di domani, giovedì 25 luglio, la Città di Imperia sarà protagonista per tutto il giorno della programmazione di Primocanale (canale 10 in Liguria). Un Tir – studio mobile sarà presente dalla mattina alla sera in banchina Aicardi, dove si alterneranno numerosi ospiti che racconteranno la storia, le bellezze e le curiosità della Città. Le fasce della diretta sono: dalle 08.00 alle 10.00, dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 18.00 alle 19.00.

Alla sera, dalle 21.30 alle 23.30, il palco presente sul truck ospiterà un show condotto da Giuseppe Sciortino. Ospiti della serata saranno, tra gli altri, Andrea Di Marco, comico di Zelig, e il gruppo musicale dei Trilli. All'interno della serata è prevista anche un'intervista al sindaco di Imperia, Claudio Scajola.

“Il sindaco ha dato subito la disponibilità della Città ad ospitare questo evento e ritengo sarà un'ottima occasione per far conoscere le nostre peculiarità”, commenta l'assessore alle Manifestazioni, Simone Vassallo. “L'invito alla cittadinanza è di seguire l'intera giornata per scoprire o riscoprire aspetti di Imperia che magari si conoscono poco e poi di partecipare la sera allo show sul porto di Oneglia, che sarà di assoluto interesse”.