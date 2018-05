Imperia, consegnati 24 nuovi alloggi di edilizia pubblica

IMPERIA - Sono stati consegnati oggi dal presidente della Liguria Giovanni Toti e dall'assessore regionale all'urbanistica Marco Scajola i 24 alloggi di proprietà di Arte Imperia in via Baité ad altrettanti inquilini assegnatari.

La consegna mette la parola fine ad un intervento di recupero e di riqualificazione dell'immobile sul quale si è dovuto intervenire anche con la realizzazione di una palificata su strada in somma urgenza per limitare il crollo della strada a monte dell'intervento.

I 24 alloggi sono raggruppati in due edifici di tre piani, di dodici alloggi ciascuno, quattro per piano. Le tipologie degli alloggi sono due con taglie da 45 mq a 70 mq circa. Gli edifici sono integrati anche da pannelli solari che convoglieranno l'acqua riscaldata in due bollitori.

Il costo complessivo dell'intervento ammonta a 3 milioni e 978 mila euro di cui 2 milioni e 960 mila euro messi a disposizione da Regione. "Prosegue il lavoro di rilancio delle Arte liguri voluto dalla nostra Giunta - ha sottolineato il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti - attraverso l'assegnazione di risorse per rinforzare la missione istituzionale dell'Ente che non è solo quello di gestire il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ma anche di sostenere le politiche abitative a favore delle fasce più deboli che vivono nei nostri territori".

"Dopo il recupero delle Ville di Cornigliano e quello dell'immobile a Sant'Eusebio in Val Bisagno, questo è un nuovo intervento molto importante - spiega l'assessore regionale all'Edilizia Marco Scajola - per recuperare nuovi alloggi pubblici, mettendo in campo soluzioni altamente innovative dal punto di vista tecnologico".