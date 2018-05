Ilva, Maestripieri (Cisl Liguria): "Il Governo con quell'accordo ha sacrificato i posti di lavoro"

GENOVA - "Il Governo con quell'accordo ha sacrificato i posti di lavoro. Ora incardinare la trattativa nella direzione di una possibile intesa sarà molto difficile. Noi continuiamo a affermarlo e riteniamo che lo stesso no arrivato alla richiesta di poter visionare quel contratto sia significativo del fatto che i sindacati, e attraverso di essi i lavoratori, vengono tenuti sotto scacco in tutta questa vicenda".

Così il segretario generale della Cisl Liguria Luca Maestripieri commenta la vicenda riguardante il futuro di Ilva, una trattativa diventata ancora più complicata dopo che sono emersi nuovi dettagli sul contratto firmato ArcelorMittal e il gruppo Ilva. "Si teme che si possano leggere verità inconfessabili - si chiede Maestripieri ? Francamente è già sufficiente sapere che l'organico di 10 mila persone previsto inizialmente si ridurrà a 8.500 a regime, vale a dire al termine della durata del piano industriale, per giudicare negativamente quell'intesa. Il confronto è complicatissimo se non ci sarà un cambio di passo per legare e tenere insieme rilancio industriale, ambientale e tutela di tutta l'occupazione".