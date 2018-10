Ilva di Cornigliano, in prefettura tavolo sull'Accordo di programma

GENOVA - L'appuntamento è fissato per le ore 15.30 in prefettura a Genova. Torna nell'agenda il discorso legato all'Accordo di programma per lo stabilimento Ilva di Cornigliano. Allo tesso tavolo siederanno il prefetto di Genova Fiamma Spena, i rappresentanti di Confindustria, Autorità portuale, Società per Cornigliano, sindacati, commissari straordinari dell’Ilva e la direzione di ArcelorMittal.

Un incontro programmato e fissato lo scorso 24 settembre. Al centro del tavolo odierno la discussione sul futuro operativo dello stabilimento Ilva di Genova e la posizione dei lavoratori. Tra le situazioni da affrontare anche le procedura previste di mobilità per tutto il Gruppo Ilva e le fuoriuscite incentivate previste dall’accordo siglato tra governo, sindacati e ArceloMittal ai primi di settembre.

"Nell'ambito della validità dell' accordo di programma sancita anche nell'ultimo incontro del 24 settembre con il Ministro Di Maio e dopo la sottoscrizione dell'accordo unitario di cessione dell'Ilva del 6 settembre è da tempo che la Fim Cisl insiste su quale ruolo potrà e dovrà avere Società per Cornigliano. È quello che chiederemo a Toti e Bucci e a tutte le istituzioni presenti e firmatarie" ha commentato il segretario della Fim Cisl Liguria Alessandro Vella al momento della convocazione del tavolo.

All'incontro parteciperà anche la Fiom Cgil che in un primo momento aveva deciso di non prendere parte al vertice. Tutto è nato da una incomprensione legata alle lettere d'invito spedite dalla stessa prefettura in cui non compariva la partecipazione degli enti locali. Una situazione poi chiarita e che ha portato alla retromarcia della Fiom che si siederà dunque insieme agli altri interlocutori al tavolo genovese.