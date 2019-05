Il vento di burrasca sferza la Liguria, a Genova stop alle moto in Sopraelevata

GENOVA - A Genova sopraelevata vietata a motocicli, telonati e furgonati, parchi e cimiteri chiusi. E' il vento di burrasca forte il protagonista metereologico della domenica sul capoluogo ligure e su tutta la regione. Vento da Nord, Nord-Est che nel corso della giornata potrà raggiungere raffiche anche superiori ai 100 km/h.

Anche le temperature subiranno un leggero calo termico per quanto riguarda le minime e in lieve aumento le massime. Nel corso della domenica dovrebbe diminuire la nuvolosità che ha caratterizzato il sabato. In aumento anche il mare che sarà mosso o molto mosso. Vista la situazione il Centro Meteo Arpal ha emesso l’avviso per vento di burrasca forte relativo all'intera giornata di oggi, domenica 12 maggio.

A causa del maltempo e soprattutto del forte vento già presente a partire dalla giornata di ieri diversi voli in arrivo all'aeroporto di Genova sono stati dirottati in altri scali. In particolare, gli aerei provenienti da Roma, Kiev, Vienna e Copenaghen sono stati fatti atterrare a Pisa, Milano Linate e Malpensa.

- LE PREVISIONI METEO ARPAL:

DOMENICA 12 MAGGIO: Esaurimento dei fenomeni temporaleschi nelle prime ore della notte e rapida diminuzione della nuvolosità, in particolare a Ponente, associata a un intenso flusso dai quadranti settentrionali. Nel corso della giornata ancora possibili locali precipitazioni nell'interno del Levante associate a fenomeni provenienti da Nord Est. Venti: in ulteriore rinforzo da Nord o Nord Est su tutta la regione fino a burrasca con locali raffiche di burrasca forte fino a 90/100 km/h. Temporanee attenuazioni nel corso della giornata.

Mare: mosso o localmente molto mosso a Ponente, mosso a Levante, in aumento fino a localmente agitato al largo. Umidità: su valori bassi. Segnalazioni di protezione civile: burrasca forte dai quadranti settentrionali. Temperature minime in diminuzione, massime in aumento.

LUNEDI’ 13 MAGGIO: Permane il flusso dai quadranti settentrionali che determina cielo in prevalenza poco nuvoloso a Ponente, nuvolosità variabile a Levante con possibili deboli e isolate precipitazioni sui rilievi dell'Appennino Tosco Emiliano e schiarite sempre più ampie nel pomeriggio. Venti: al mattino ancora da Nord o Nord Est forti o di burrasca con locali raffiche fino a 90 km/h. In progressiva attenuazione fino a deboli o moderati in serata. Mare: inizialmente mosso sotto costa, localmente molto mosso a Ponente, localmente agitato al largo. In progressivo calo fino a poco mosso o mosso. Umidità: su valori medio-bassi. Segnalazioni di protezione civile: venti forti o di burrasca da Nord. Temperature stazionarie.