Il truck di Primocanale alla scoperta del Tigllio, Viaggio in Liguria fa tappa a Chiavari

CHIAVARI - “Viaggio in Liguria” fa tappa a Chiavari. Stasera il Truck di Primocanale si aprirà in piazza Matteotti dalle 21,30 con lo show che sara’ trasmesso in diretta: tra gli ospiti il cabarettista Andrea Di Marco e tanta buona musica con Vittorio De Scalzi.

Ma anche sorprese legate al territorio e infine un mago dei cocktail. L’allerta meteo ormai finita permette di proseguire con il nostro tour regionale. Martedi’ ancora a Chiavari con diretta per raccontare le eccellenze della zona dalle 12,30 alle 14,30 e dalle 18 alle 19.