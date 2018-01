Il sistema bancario italiano nell'Eurozona, a Roma convegno con focus su Banca Carige

GENOVA - Analisi sul sistema bancario italiano e il suo rapporto con il sistema europeo alla biblioteca Angelica di piazza Sant’Agostino a Roma. Dalle 9.30 Primocanale.it seguirà in streaming il convegno titolato "Il sistema bancario italiano nell'Eurozona e nell'Ue: il rapporto con l'economia reale".

Un convegno dedicato al mondo bancario italiano e dell'Eurozona. Un focus per comprendere in che modo sono state gestite le crisi delle banche in Italia e le differenze con quele vissute negli altri Paesi dell'Eurozona in questi ultimi anni. Un focus particolare è dedicato a Banca Carige, visto come possibile modello da imitare in attesa della valutazione del piano industriale presentato dopo la ricapitalizzazione dell'istituto di credito finanziario genovese.

In piazza Sant'Agostino presente anche l'Ad di Carige Paolo Fiorentino. Insieme a lui anche economisti, docenti e l'ex governatore di Bankitalia Antonio Fazio.