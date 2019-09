Il Salone Nautico raccontato in dialetto nel venerdì sera di Liguria Ancheu

GENOVA - Sarà una puntata speciale, interamente dedicata al Salone Nautico di Genova, quella di Liguria Ancheu in onda venerdì 20 settembre su Primocanale e primocanale.it in diretta dalle 21.

In compagnia del professor Franco Bampi verranno elencanti innumerevoli termini navali inglesi e non con origini genovesi Curiosità, sorprese e racconti legati al grande Salone di Genova rigorosamente in dialetto saranno trattati all'interno di un format legato alle parlate della regione. Ospiti comandanti e pescatori. Anche le tradizionali domande della settimana, che vengono poste costantemente ai telespettatori, mediante il numero verde 80640771, avranno tema marinaro.

Elisabetta Biancalani, poi, andrà alla scoperta degli ultimi angoli della manifestazione fieristica dove ancora si parla la lingua genovese. Appuntamento alle 21 come ogni venerdì sera. Invece, tra sette giorni, Liguria Ancheu approderà a Campomorone per una serata speciale dedicata interamente alla musica.