Il ritorno di Quei de Rsciugni e la recitazione dei bimbi a Liguria Ancheu

GENOVA - L'appuntamento è quello ormai tradizionale del venerdì, Liguria Ancheu torna la sera dell'11 maggio con una puntata in studio prevalentemente dedicata a Rossiglione. Tra i protagonisti musicali, infatti, il gruppo "Quei de Rsciugni" guidato da Dino Sebrero. La band della Vallestura torna così a Terrazza Colombo a grande richiesta, con alcuni classici del reportorio e molte novità.

Appuntamento alle 21 in una trasmissione che avrà come elementi portanti anche la dinamicità dialettale di alcuni giovanissimi alle prese con la recitazione in genovese della Divina Commedia grazie a un abilissmo nonno dell'Associazione "A Compagna" come Bruno Gattorno. Tra i vari temi anche le prestazioni sanitarie gratuite offerte per l'intero fine settimana dai Lions ad Arenzano.

Appuntamento ore 21 del venerdì, possibilità di interagire con il professor Franco Bampi e il resto degli ospiti attraverso la mail zeneize@primocanale.it.