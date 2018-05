Il presidente Mattarella arriva a Genova: tutta la giornata in diretta su Primocanale

GENOVA - Tutto pronto per la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Genova. Dopo quasi due anni il capo dello Stato torna in Liguria, e Primocanale sarà ancora una volta in diretta su tv e web a partire dalle 9 per seguire tutte le tappe della giornata.

Una volta atterrato al Colombo, il Presidente sarà al pediatrico Gaslini alle 10.30 dove sarà accolto dal cardinale Angelo Bagnasco, dal sindaco Marco Bucci, dal governatore Giovanni Toti e dai vertici dell'ospedale. Qui, per gli 80 anni dell'ospedale, visiterà alcuni padiglioni e un hospice per i pazienti più gravi.

Alle 11.50 il Presidente sarà a Morego all'Istituto italiano di tecnologia accolto dal direttore scientifico Roberto Cingolani, dal presidente Gabriele Galateri di Genola e dai vertici dell'Iit. Visiterà prima il dipartimento di nanomedicina e di terapia genica e poi il dipartimento di robotica. Qui Mattarella avrà un primo incontro con iCub che lo saluterà e gli mostrerà i suoi progressi e i 'primi passi' e poi con R1, il robot-maggiordomo che gli consegnerà il libro dei primi 10 anni dell'Iit e con HyQ, il robot che rintraccia le persone sotto le macerie provocate dalle catastrofi.

Mattarella lascerà Genova verso le 13,30. Imponente il servizio di sicurezza organizzato con alcune riunioni in Prefettura a Genova, l'ultima delle quali si è tenuta oggi. Il Comune di Genova ha provveduto a emanare ordinanze di chiusura al traffico delle strade dalle quali passerà il corteo di auto presidenziale.

