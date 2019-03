Il Porto di Marghera si rifà il look, con l'aiuto di Genova. Siglato accordo Ansaldo Energia-Edison

GENOVA - Oltre 300 milioni di investimenti per trasformare l'impianto termoelettrico di Porto Marghera nel più efficiente d'Europa. E quanto annunciato oggi a Genova da Ansaldo Energia ed Edison, che hanno firmato il contratto per il nuovo ciclo

combinato a gas di ultima generazione per l'impianto veneto.

Un intervento dal valore complessivo di oltre 300 milioni di euro che sarà destinato anche alla realizzazione dell'isola di potenza che comprende la turbina a gas ad alta efficienza GT36 sviluppata da Ansaldo Energia, la turbina soprannominata 'Monte Bianco', dalla potenza elettrica complessiva di 780 MW e che aumenterà del 63% il rendimento dell'impianto di Marghera Levante, abbattendone le

emissioni.

I lavori di rifacimento avranno una durata di 3 anni e impiegheranno circa 600 addetti, oltre all'indotto. In tema di sostenibilità ambientale l'abbattimento delle emissioni si tradurrà nel 40% in meno di CO2, rispetto alla media dell'attuale parco

termoelettrico, e nel 70% in meno di ossidi di azoto NOx in atmosfera. L'accordo si inserisce nel piano di Edison di supporto alla transizione energetica del Paese con 2 miliardi di euro in Italia nel triennio 2019-2021.