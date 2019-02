PALERMO - Il club rosanero gestito dall'ex ds del Genoa Rino Foschi sta per passare di mano da Zamparini ad un gruppo di imprenditori capeggiato da Mirri personaggio molto in vista in città nel campo della pubblicità e non solo.

Il capocordata dell'operazione salvataggio del Palermo è lui ma ci sono altri nomi. È il Giornale di Sicilia on line a mettere in prima fila anche Enrico Preziosi presidente rossoblu che però ha più volte smentito.

Eppure nell'entourage rosanero sono sicuri che il numero uno del Grifone stia quantomeno spingendo degli imprenditori verso il Palermo. Anche il presidente della Lega di serie A Miccicche' sta seguendo da siciliano con attenzione gli sviluppi della vicenda.

Intanto è pronto il bonifico per gli stipendi dei calciatori che altrimenti porterebbe ad una penalizzazione della squadra impegnata a lottare per la promozione in serie A. Anche i tifosi del Genoa stanno seguendo le cronache con Preziosi citato spesso malgrado le smentite.