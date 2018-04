Il nuovo capo della municipale di Genova è il carabiniere Gianluca Giurato

GENOVA - È arrivato oggi a palazzo Tursi per firmare il proprio incarico Gianluca Giurato, 50 anni, che sarà il nuovo comandante della polizia locale di Genova. Giurato, che era in lizza per il ruolo insieme al comandante dei vigili di Savona Igor Aloi, è un avvocato e ha fatto parte dei carabinieri, con il grado di maggiore comandante del nucleo operativo dell'arma, in Lombardia.

È stato per 8 anni a capo della polizia locale di Pavia. Il suo profilo è stato giudicato il più interessante tra quelli che sono arrivati alla fine della procedura di selezione pubblica. Non solo per il passato militare ma anche per le competenze nel campo dei settori sicurezza e protezione civile. Non solo. Recentemente è stato anche docente di anti-terrorismo e manager-consulente di una azienda privata di security.