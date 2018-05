Il maltempo non ferma Euroflora, superata quota 225mila visitatori

GENOVA - Anche sotto la pioggia Euroflora 2018 ha accolto oggi quasi 9000 visitatori che hanno potuto apprezzare con ritmi diversi i percorsi e gli spazi dei Parchi e dei Musei di Nervi, che ospitano la kermesse floreale fino al 6 maggio. Un percorso rilassato e vivibile che ha portato nei Musei praticamente un visitatore su due, con circa 4600 entrate così suddivise: Wolfsoniana 692, Gam 1739 e raccolte Frugone 2171.

Sono state 42 le visite guidate, 50 i bus turistici posteggiati in corso Europa e 19 persone hanno utilizzati i mezzi messi a disposizione dal Mobility Point. Per domani sono stati prevenduti 15.300 biglietti mentre in totale alle ore 17 di sabato ne risultavano complessivamente venduti 226.473.

Intanto mercoledì 2 maggio sarà il giorno di Matteo Salvini, leader della Lega Nord, che ha fissato da tempo il suo appuntamento per visitare Euroflora a Nervi. Il segretario del Carroccio, che nei prossimi giorni potrebbe ricevere un incarico dal presidente Mattarella, arriverà alle 11 e incontrerà la stampa nei parchi.

Nel frattempo i progettisti selezionati dal concorso “Meraviglia nei Parchi”, al fianco dei selezionati fuori concorso, saranno ospiti nello Spazio Incontri Fienile, alle ore 11.30, per la premiazione ufficiale. I giardini selezionati hanno stupito, hanno fatto riflettere e sognare adulti e bambini portando all’attenzione del grande pubblico le tendenze del giardino contemporaneo e l’immagine di una Euroflora moderna e al passo con i tempi.

Non sarà solo una premiazione, ma l’occasione per un momento di dialogo e confronto con chi ha progettato questi particolari “habitat umani” mixando elementi artistici, tecnologici e vegetali in una perfetta sintonia con i Parchi. Una narrazione tra esperienze e idee innovative insieme a proposte moderne e, in alcuni casi, fuori dagli schemi.

La premiazione, organizzata da “Genova Floralies”, sarà anche un’occasione interessante per conoscere da vicino i singoli partecipanti, che in una sorta di tavola rotonda moderata da Clelia Toscano, membro dell’Ordine degli Architetti e Stefania Spina, Presidente AIAPP Liguria, due dei componenti della giuria che ha valutato i progetti in concorso, si confronteranno sui temi del giardino contemporaneo sia legato agli spazi pubblici, sia privati.

Da segnalare alle ore 10 l’incontro “Bonus verde: un’occasione per i privati e per il paesaggio”, a cura del presidente AIAPP Stefania Spina (Spazio incontri Fienile). Sempre alle 10, la “Presentazione della Rosa nello Spazio” a cura dell’Associazione Le Rose della Valle Scrivia (Pergolato dello Spazio incontri Mare).

Durante il pomeriggio il Fienile sarà animato da incontri non-stop organizzati da AIAPP. Alle ore 15 ci sarà l’intervento “Hortus conclusus: dalle origini ai giorni nostri” a cura dell’architetto Simone Ottonello.