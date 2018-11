Il maltempo colpisce ancora la Liguria: è allerta gialla da Ventimiglia a Sarzana

GENOVA - Scatta alle 8 l'allerta meteo gialla su tutta la Liguria. Una nuova perturbazione arrivata dalla penisola iberica interessa l'intera regione. Nella notte però già pioggie intense nel savonese con i vigili del fuoco chiamati a intervenire in più occasioni per la messa in sicurezza del territorio. Segnalate diverse frane e numerosi alberi abbattutti dal vento nell'area di Cairo Montenotte in Val Bormida.

Una Liguria che si ritrova dunque ancora una volta sotto allerta meteo dopo i gravi danni causati dall'ondata di maltempo che ha colpito la regione la settimana scorsa. Particolare attenzione è data dal vento che potrà essere anche forte fino a raggiungere livelli di burrasca. Una perturbazione che interessa in prima battuta il Ponente per poi muoversi verso il Centro e il Levante ligure. A causa della forte pioggia a Genova Multedo si è allagato il sottopasso. Sul posto prima dell'alba le volanti della polizia locale a vietare il transito.

- LA SITUAZIONE DURANTE LA NOTTE

Dalla mezzanotte si segnalano 66.2 millimetri a Cairo Montenotte, 65 a Monte Settepani, 57 a Cisano sul Neva, 56.4 a Fiorino, 54.8 a Madonna delle Grazie, 53.6 a Lavagnola: in quest’ultima stazione si è avuta la cumulata oraria massima, 48.6 mentre sono da segnalare i rovesci temporaleschi a Madonna delle Grazie (24 millimetri in 15 minuti) , Carpe (22.6 in 15 minuti, 10.4 in 5) e Fiorino (10.2 in 5 minuti). Da segnalare, sulle 24 ore, anche le cumulate nell’interno imperiese con Poggio Fearza a oltre 94 millimetri. Dalle prime ore della mattina le piogge insistono a cavallo tra le Valli Bormida, Orba e Stura. Le precipitazioni hanno provocato nella notte, innalzamenti nei valori idrometrici dei corsi d’acqua della zona D, mentre attualmente è in crescita il livello dello Stura a Tiglieto. Tranne sull’imperiese, i venti si sono orientati dai quadranti meridionali, moderati o forti con raffiche: si segnalano gli 88.6 km/h a Monte Pennello e i 70.5 a Fontana Fresca. Il mare, alla boa di Capo Mele, è mosso con temperatura dell’acqua di 20.2 gradi.

- L'ALLERTA METEO GIALLA NELLO SPECIFICO

ZONE A, D: dalle 8 alle 19 di oggi MARTEDI’ 6 NOVEMBRE

ZONA B: dalle 8 alle 21 di oggi, MARTEDI’ 6 NOVEMBRE

ZONE C, E: dalle 8 alle 24 di oggi, MARTEDI’ 6 NOVEMBRE

- LE PREVISIONI DEL TEMPO

MARTEDI’ 6 NOVEMBRE: Il sistema frontale transita rapidamente da Ponente verso Levante favorendo una progressiva intensificazione delle precipitazioni su buona parte della regione. Si prefigurano piogge di intensità fino a moderata con cumulate significative su DBCE. Alta probabilità di temporali forti su tutte le aree a partire dalla mattinata. Venti forti da Sud-Est, su BCD sui 50-60 km/h raffiche fino a burrasca fino a 70-80 km/h, specie sui rilievi e sui capi più esposti.

MERCOLEDI’ 7 NOVEMBRE: non sono attesi fenomeni di rilievo.