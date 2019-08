Il killer di Reggio in fuga in Liguria: è caccia all'uomo anche a Genova

GENOVA - E' caccia al killer anche in Liguria. Hicham Boukssid potrebbe essersi nascosto in Liguria in questi giorni nel tentativo di passare il confine o imbarcarsi in un traghetto diretto in Nord Africa. Boukssid è ricercato da una settimana per l'omicidio della barista cinese Hui ‘Stefania’ Zhou avvenuto a Reggio Emilia.

L'uomo, 34 anni, irregolare nel suolo italiano, infatti potrebbe essersi trovrasi proprio in Liguria. Dopo l'omicidio della ragazza di 25 anni l'assassino ha fatto perdere completamente le sue tracce. Da lì in poi è partita la caccia all'uomo. Ma al momento il killer sembra introvabile. Le ricerche infatti fino a questo momento non hanno dato esito. Per questo la Procura di Reggio Emilia ha diffuso la foto e lanciato l'appello a chi lo abbia in questi giorni avvistato tra il capoluogo ligure e il confine a contattare immediatamente le forze dell’ordine.