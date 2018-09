GENOVA - Il Genoa spettatore interessato del match di Europa League tra Lazio contro l'Apollon.

I biancocelesti di Simone Inzaghi saranno infatti i prossimi avversari dei rossoblu’ all’Olimpico, ma il tecnico pensa solo all’Europa: “ “Dovremo fare subito bene perché il girone è complicato. Sappiamo che per noi l'Europa è importante, ho giocatori di livello e domani ci sarà qualche cambio per far trovare a tutti la condizione”