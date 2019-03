Il Genoa con Sturaro ha ritrovato il leader che mancava

GENOVA - Dalle zebre alle zebrette. Il Genoa dopo la Juventus è all’esame Udinese. La società non vuole cali di tensione e spinge la squadra a guardare avanti per cercare ancora la scalata in classifica,. Il calendario appare in salita ma è anche stimolante: dopo la trasferta in Friuli ecco l’Inter poi il Napoli e quindi il derby. Nessuno fa tabelle ma Prandelli cerca la conferma quantomeno della prestazione contro l’Udinese del nuovo allenatore Tudor che ha sostituito Davide Nicola.

In linea di massima la formazione di partenza sarà quella che ha battuto la formazione di Allegri ma è inutile sottolineare come la prestazione di Pandev e di Sturaro, quando sono entrati, hanno cambiato il match e quindi si ripropongono entrambi magari per partire titolari. Pandev è in ballottaggio con Sanabria, un po’ apatico nelle ultime uscite, ma anche con Lapadula che sta crescendo e con Favilli che smania per giocare. Sturaro invece potrebbe giocare al posto di Lazovic, ma qui è da capire se ha in novanta minuti nelle gambe. Il ragazzo di Sanremo ha superato i problemi fisici e in queste ultime gare puo’ essere il vero leader, che è sempre mancato in mezzo al campo da quando è andato via Rincon.