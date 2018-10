Il genio della Matematica a Genova: "Pensare che ho iniziato con gli studi classici"

GENOVA - Genova 'capitale europea' con la 16esima edizione del Festival della Scienza. 'Cambiamenti' sarà la parola chiave della nuova edizione: 266 appuntamenti, 366 ospiti provenienti da tutto il mondo e 20 mila studenti già prenotati.

Ad aprire le danze, in occasione della giornata inaugurale, c'era Alessio Figalli, Fields Medal 2018 nella matematica. "Non c'è una ricetta vera e propria per vincere questo premio. Nel mio caso la comunità scientifica ha valutato l'importanza delle mie ricerche giudicandole importanti per la comunità", racconta il matematico.

Figali che, dopo gli studi classici, ha capito quale fosse la propria strada. "Quello che consiglio ai ragazzi è di fare ciò che più li appassiona. Senza passione non si raggiungono obiettivi alti, non è vero che basta soltanto il sacrificio".