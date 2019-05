Il futuro delle ferrovie in Liguria, a Terrazza Colombo il convegno con Maurizio Gentile

GENOVA - Convegno questa mattina a Terrazza Colombo sul tema fondamentale delle infrastrutture ferroviarie in Liguria. Ospite dell'evento è l'ad di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) Maurizio Gentile che incontra il mondo politico e imprenditoriale della città e di tutta la regione.

Tra i partecipanti il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, il governatore della Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci, il presidente dell'Autorità portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini, il presidente della Camera di Commercio di Genova Luigi Attanasio, il presidente di Confindustria Genova Giovanni Mondini, il presidente del consorzio Cociv Marco Rettighieri e molti altri. Modera l'incontro l'editore di Primocanale Maurizio Rossi. L'incontro andrà in diretta a partire dalle ore 10 in streaming su sito Primocanale.it

Al centro del convegno la situazione, i progetti e i lavori per migliorare la rete del trasporto locale ma anche aspetti legati alla produttività della Liguria e al trasporto merci come l'accorpamento Terzo Valico/Nodo di Genova, gli appalti per la Tortona-Milano, l'atteso raddoppio ferroviario ad Andora, oltre ai progetto per i binari in porto a Genova e le misure per ridurre i tempi di percorrenza tra Genova e La Spezia.