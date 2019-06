Il disegno 3D della Cattedrale di San Lorenzo: presente a Genova @citylivesketch

GENOVA - Le opere d’arte più note o i palazzi più amati si fondono con il disegno, attraverso la lente della fotografia. E così nasce una nuova forma d’arte, quella di Pietro Cataudella, più conosciuto sui social come @citylivesketch. In tasca gli basta avere con sé il suo taccuino, una penna e lo smartphone: poi un edificio, un quadro o una statua particolare gli forniscono l’ispirazione. A Genova è stata la Cattedrale di San Lorenzo a offrirgli lo spunto. Dopo più di un’ora di lavoro, è arrivato al risultato finale: la chiesa sembra fuoriuscire dalla pagina bianca.

Pietro è stato invitato in occasione di Travel Art, l’evento promosso dall’Agenzia In Liguria che ha reso l’arte la vera protagonista in città attraverso una serie di iniziative molto diverse tra loro, dalla caccia al tesoro per i palazzi del centro storico alla sfilata dei quadri viventi. Una di queste è stata quella di invitare una serie di influencer molto conosciuti e far raccontare loro la nostra città sui social. L’account @citylivesketch conta ben 84 mila followers su Instagram e la foto in breve tempo ha raggiunto oltre 2800 likes.

“Genova mi ha accolto con un cielo sereno e la magica atmosfera che tanto mi ha affascinato durante la mia prima visita di alcuni mesi fa: i piccoli vicoli pieni di vita, il profumo della focaccia appena sfornata, la cordialità delle persone, l’aria del mare che tanto mi ricorda quella della mia Sicilia”, così ha descritto la città alla sua community.

Durante la diretta di Primocanale ha commentato “Credo che come content creator possa raccontare le iniziative del territorio in una maniera del tutto innovativa e diversa dagli altri”. Poi mostrando orgoglioso la sua ultima creazione, ha spiegato: "Le mie sono illustrazioni 3D, la cattedrale progressivamente dal foglio diventa realtà. Questa mia grande passione mi porta a viaggiare e a valorizzare tutto quello che mi colpisce".