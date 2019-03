Il Derby tra Sampdoria e Genoa si gioca domenica 14 aprile alle ore 15

GENOVA - La Lega calcio ha comunicato ufficialmente che il Derby della Lanterna tra Sampdoria e Genoa si disputerà domenca 14 aprile alle ore 15 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

La scelta di far disputare la stracittadina nel giorno e nell'orario canonico è scaturita dopo le polemiche innescate dalla decisione iniziale che prevedeva il lunedì sera. Per ottenere lo spostamento si erano anche attivate le istituzioni, in particolare il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

Soddisfazione da parte dei tifosi organizzati di Sampdoria e Genoa, che spingevano per questa soluzione.