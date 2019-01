Il crollo del ponte pesa sul turismo, calo in Liguria del 2,38% rispetto al 2018

GENOVA - Turismo in calo in Liguria nel 2018. Lo rivela l'Osservatorio turistico regionale nel suo ultimo report, precisando che si tratta di dati non consolidati.

"Le presenze turistiche nel 2018 - si legge - sono calate del 2,38% rispetto all'anno precedente, passando da 15.099.295 a 14.740.387, una diminuzione di 358.908 pernottamenti".

I mesi peggiori dell'anno sono stati gennaio (-8,44%), aprile (-8,57%) e ottobre (-8,20%). Invece agosto, il mese del crollo del ponte Morandi, ha segnato un calo del 2,54%, mentre settembre del 3,29%. Novembre, il mese successivo alla mareggiata di fine ottobre che ha colpito la costa ligure ha visto un -2,66%. I mesi migliori sono stati marzo (+7,67%) e maggio (+10,53%) rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Nel complesso le presenze dei turisti italiani sono calate del 3,37%, degli stranieri dello 0,96%.