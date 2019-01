Il Comune di Santa Margherita guida il progetto di ripristino della diga

SANTA MARGHERITA LIGURE - Sarà il comune di Santa Margherita Ligure a guidare il progetto di messa in sicurezza e ripristino della diga di sopraflutto del porto danneggiata dalla mareggiata del 29 ottobre. L'Amministrazione ha deciso di stanziare circa 150 mila euro per attribuire l'incarico di progettazione e anticipare i tempi e avere un progetto pronto nel momento in cui verranno reperiti i finanziamenti. Sarà quindi il Comune a decidere la tipologia e le modalità dell'intervento che poi sarà oggetto della conferenza dei servizi per l'autorizzazione.

"Stiamo lavorando con gli enti preposti per reperire i fondi necessari con massima urgenza - ha detto il sindaco Paolo Donadoni - ma nel contempo vogliamo portarci avanti con le progettazioni per stringere il più possibile le tempistiche e essere pronti a partire con i lavori non appena arriveranno le risorse". "Mettere in sicurezza il nostro porto oggi vuol dire mettere in sicurezza tutta la città. E' quindi un tema di protezione civile - ha aggiunto il vicesindaco Emanuele Cozzio - Grazie a Regione Liguria sono in arrivo le prime risorse per gli interventi di messa in sicurezza. L'obiettivo su cui Comune, Regione e Governo stanno lavorando è quello di intervenire ad inizio 2019".