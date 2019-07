Il caldo non lascia la Liguria, fino a sabato è bollino giallo. Umidità in aumento

GENOVA - Niente tregua per il caldo a Genova: sono previsti altri tre giorni di 'bollino giallo' almeno fino a sabato.

Lo comunica la Regione Liguria stamani via Facebook spiegando che il Ministero della Salute, contrariamente a quanto previsto nella giornata di ieri, ha aggiornato le previsioni prolungando l'attenzione per le ondate di calore in città.

Da oggi fino a sabato la temperatura massima percepita nel capoluogo di Regione sarà di 33 gradi.

Secondo le previsioni di Arpal la giornata di domani venerdì 5 luglio trascorrerà ancora all'insegna del cielo sereno o poco nuvoloso.

"Nelle ore centrali possibile aumento della nuvolosità a sviluppo verticale accompagnata da locali deboli rovesci in particolare sui rilievi" si legge dalle previsioni.

L'umidità si assesterà su valori medio alti.