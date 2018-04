Il 'Caimano' festeggia gli 80 anni: Recco celebra il suo Eraldo Pizzo

RECCO - Eraldo Pizzo ha compiuto 80 anni e per il mito della pallanuoto azzurra è stata festa all'Event Beach a Recco di fianco alla piscina Ferro di Punta S'Anna. Non poteva esserci luogo più evocativo. Il Caimano, campione olimpico ai Giochi di Roma nel 1960, 16 scudetti vinti (15 con la Pro Recco, 1 con il Bogliasco), è rimasto in vasca fino a 44 anni. Ora è vicepresidente della Pro Recco che lo ha festeggiato con un ricevimento (200 presenti) a cui hanno partecipato ex della pallanuoto, come Gianni De Magistris, Pino Porzio, Alberto Alberani e Riccardo Tempesti, amici, imprenditori. Su tutti Gabrile Volpi patron della Pro Recco. "Se sono nella pallanuoto è per l'amicizia che mi lega a Eraldo", ha detto.

La Regione ha mandato i saluti del presidente Toti, il Comune di Genova quelli del sindaco Bucci. C'erano i presidenti dell'Entella e dello Spezia Gozzi e Chisoli. Presenti il presidente onorario della Fin Lorenzo Ravina, il vice presidente del Coni Liguria Pino Raiola, il sindaco di Recco Dario Capurro.