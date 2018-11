Il 6 dicembre torna il Mercatino di San Nicola e compie 30 anni

GENOVA - Torna anche quest’anno il Mercatino di San Nicola di Genova in piazza Sarzano dal 6 al 23 dicembre, in un clima di festa e solidarietà. Unico mercatino natalizio in Italia gestito da una Onlus, quest’anno compie trent’anni.

“In un momento particolare per la nostra città che ha “rallentato il battito” di ogni attività, è necessario stringersi e puntare a un solo obiettivo: tornare alla vita di tutti i giorni. Una normalità che per noi significa solidarietà”, racconta Marta Cereseto, presidente dell’Associazione Volontari del Mercatino di San Nicola. Tre i progetti che il Mercatino sosterrà nell’edizione 2018: “Accoglienza Natale 2018” dell’associazione Liguria per Chernobyl per l’accoglienza di minori bielorussi; “Confido: 4 zampe in corsia” del Centro Clinico Nemo (Neuromuscolar Omnicenter) e della Fondazione Serena Onlus, per la terapia con i cani ai pazienti affetti da Sla e da malattie neuromuscolari degenerative; “Accoglienza e coabitazione” della Parrocchia di S. Maria delle Vigne, portato avanti dal Vescovo ausiliare della Diocesi di Genova Nicolò Anselmi in auto di chi è senza casa e lavoro. “In tutti questi di attività siamo riusciti a raccogliere oltre seicentomila euro, cifra che speriamo continui a salire, al grido di "aiutateci ad aiutare!"”.

“In questi anni è sempre più diventato un punto di riferimento e di orgoglio per tutti noi genovesi, simbolo di tradizione e solidarietà” dichiara l’assessore al turismo, commercio e artigianato del Comune di Genova, Paola Bordilli. “Con piacere aggiungo che stiamo lavorando con gli organizzatori e con il Municipio Centro Ovest ad una edizione ‘zero’ di una manifestazione che si ispira agli stessi principi del Mercatino anche nella zona di Sampierdarena per legare sempre più il Natale alle tradizioni e al contempo andare ad arricchire le delegazioni animando il territorio con l’artigianato e la solidarietà”.

Dopo l’inaugurazione di giovedì 6 dicembre, il tradizionale corteo storico sarà invece venerdì 8 dicembre. La partenza sarà alle ore 10 da piazza Matteotti, per poi attraversa-re piazza De Ferrari, via XX Settembre, via Ceccardi, Porta Soprana e via Ravecca e terminare in piazza Sarzano, per il taglio del nastro tricolore in presenza di autorità cittadine. Come gli anni passati, ci saranno svariate sagre:

Sabato 8 dicembre , con polenta e focaccette di Montepegli,

, con polenta e focaccette di Montepegli, Sabato 15 e domenica 16 dicembre tocca ai sapori toscani, con panino al lampredotto, ta-gliata e fiorentina,

tocca ai sapori toscani, con panino al lampredotto, ta-gliata e fiorentina, Sabato 22 dicembre è il turno di Sant’Olcese, con minestrone, e delle frittelle di baccalà, e dei totani fritti, di Fabio Ventriglia.

Chiude il calendario delle sagre il Civ Sarzano, con una giornata in cui gli esercenti parte-cipanti appoggeranno, con le proprie attività, il Mercatino di San Nicola.

Cresce il numero degli stand, che superano i novanta, tra i quali ci sarà spazio per nuovi artigiani, attività per bambini e antichi mestieri, dal ceramista all'impagliatore, dalla ricamatrice al burattinaio. Durante tutti i diciotto giorni del Mercatino di San Nicola, il palco sarà ricco di spettacoli, eventi, ospiti e musica.

Anche quest’anno Genoa CFC, U.C. Sampdoria e Virtus Entella metteranno in palio, insieme a un pallone autografato dai giocatori della Pro Recco, le maglie autografate da tutta la squadra per la tradizionale lotteria benefica. L’estrazione dei vincitori avverrà do-menica 23 dicembre durante la cerimonia di chiusura del Mercatino, momento in cui ver-ranno anche consegnati i fondi raccolti.