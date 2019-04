Il 27 maggio "Facciamo squadra per Genova", la partita benefica per le aziende colpite dal crollo del Morandi

GENOVA - Lunedì 27 maggio 2019 allo Stadio Luigi Ferraris Genoa e Sampdoria di oggi e di ieri si sfideranno con l’obiettivo di fare gol per aiutare tutte quelle aziende che faticano ad andare avanti da nove mesi. "Riempiamo lo stadio, esattamente come abbiamo fatto alla Partita del Cuore". È questo l'appello delle istituzioni locali, in vista della partita di beneficienza che vedrà scendere in campo una delegazione di calciatori rossoblucerchiati, contro una selezione di ex giocatori e campioni ancora in attività che hanno vestito le maglie delle due squadre genovesi.

Con l'obiettivo di raccogliere fondi da destinare alle aziende colpite dal crollo di ponte Morandi, nasce "Facciamo squadra per Genova". "Vederci uniti per tifare le proprie squadre insieme, sarà un momento da non perdere" annuncia l'assessore regionale con delega allo Sport Ilaria Cavo.

Il team "Genova" contro quello "Superba", a vincere saranno le aziende colpite dalla tragedia di ponte Morandi. "Dai commercianti arrivano giuste e continue richieste: vogliamo essere presenti e vicini a queste realtà" spiega l'assessore al Bilancio del Comune di Genova Pietro Piciocchi.

A ringraziare gli organizzatori si aggiunge il sindaco di Genova Marco Bucci, che racconta: "Non vedo l'ora di essere allo stadio con tutti voi. Sarà bello vedere i tifosi uniti che fanno squadra. In questi nove mesi abbiamo dimostrato di far squadra tutti insieme, facendo vedere come si devono affrontare i problemi".

"Sarà una bellissima giornata - sottolinea il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -, facciamo vedere che questo è un momento importante non solo per il gesto dell'acquisto del biglietto ma proprio per il trovarsi tutti insieme uniti". La partita avrà inizio alle ore 20 e sarà caratterizzata da un articolato programma di intrattenimento sia nel pre-partita che durante l’intervallo.