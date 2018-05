Il 27 maggio a Recco tre tonnellate di focaccia col formaggio gratis

RECCO - Saranno tre le tonnellate di focaccia col formaggio Igp di Recco e una di focaccia genovese normale e con le cipolle distribuite gratuitamente ai 25 mila visitatori attesi il 27 maggio a Recco alla 63esima edizione della Festa della focaccia di Recco.

L'evento è stato presentato dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, dal sindaco Dario Capurro, dal segretario generale della Camera commercio di Genova Maurizio Caviglia e dal vicepresidente del Consorzio focaccia di Recco Titta Moltedo.

È promosso dal Consorzio e dal Comune di Recco con il patrocinio del Ministero delle Politiche agricole e forestali, della Regione Liguria, della Città metropolitana di Genova e della Camera di commercio di Genova. "La focaccia col formaggio di Recco è uno dei nostri più apprezzati ambasciatori gastronomici nel mondo - commenta Toti - vogliamo farla conoscere e proteggerne allo stesso tempo la specificità territoriale".

"La festa che si svolge da più di 60 anni ha contribuito più di ogni altra iniziativa a farla conoscere ai turisti, che da sempre sono i migliori testimonial della Liguria", sottolinea Toti. "E' un'eccellenza della Liguria che ha ottenuto da anni l'Igp, non è una cosa di poco conto", sottolinea Capurro ricordando l'ingresso del prodotto tra le 280 specialità agroalimentari che rappresentano l'Italia nel mondo.

Sono già 42 i pullman di visitatori della festa prenotati da fuori Regione. Per la prima volta la focaccia sarà distribuita in 25 mila piatti biodegradabili. Previsti eventi musicali, mercatini, ospiti e il "trenino della Festa" con passaggio gratuito per un giro turistico della città.