Il 23 aprile festa della bandiera di Genova, anteprima al derby

GENOVA - L’appuntamento è per il 23 aprile prossimo per la festa della bandiera di Genova, ma il prologo dell’iniziativa voluta dal Comune e appoggiata dalla Regione Liguria, ci sarà gia’ domenica nel derby tra Sampdoria e Genoa al Ferraris.

I giocatori infatti entreranno in campo con una maglietta speciale per il riscaldamento mentre il pubblico vedrà uno spot sul display. Per il resto nei prossimi giorni quindicimila vessilli con la croce rossa in campo bianco verranno distribuiti gratuitamente in diversi punti per colorare la città. Il 23 bandiere di grandi dimensioni verranno innalzate su Palazzo Ducale, sul Palazzo della Regione e in altri siti della città.