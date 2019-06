Il 14 giugno “Ballata per Genova”, una serata tra show e raccolta fondi

GENOVA - Antonella Clerici, Amadeus, Luca e Paolo, Lorella Cuccarini e poi tanti artisti sul palco di piazzale Kennedy.

L’appuntamento è per il 14 giugno con “Ballata per Genova”, evento promosso da Regione Liguria, Comune di Genoa e Msc Foundation per celebrare la bellezza e il fascino della città e soprattutto la sua capacità di reagire dopo il crollo di Ponte Morandi. In questo senso Msc Foundation ha promosso una raccolta fondi per finanziare la realizzazione del Parco del Mare in Valpolcevera.

“Deve essere una festa - ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci – perché tutta Italia deve vedere che abbiamo carattere per ripartire e ringrazio Msc e tutte le aziende che ci stanno vicino per fini di solidaretà”. Giovanni Toti presidente della Regione aggiunge: “Importante questo appuntamento con la presenza di grandi personaggi dello spettacolo e non solo per dire che la Liguria c’è con le sue eccellenze e la sua voglia di vivere”. La lista dei cantanti è lunga e qualificata: Laura Pausini, Cristiano De Andre’, Biagio Antonacci, Gino Paoli, Danilo Rea, Vittorio De Scalzi, Umberto Tozzi, Arisa, Elodie, Piero Cassano, Franco Gatti e con la partecipazione di Anna Mazzamauro. E spazio anche a due bandiere di Sampdoria e Genoa il ct della nazionale Roberto Mancini e Roberto Pruzzo. Dodicimila posti gratuiti alla Foce con diretta su Rai 1 dalle 21.15.

Daniela Picco segretario generale di Msc Foundation spiega: “Nel corso della serata verrà attivata una raccolta fondi solidale denominata “Anch’io per Genova” per realizzare un progetto di riqualificazione urbana della zona colpita dal disastro del 14 agosto scorso.

Novemila metri quadrati per quello che sarà il Parco del Mare, un’area per le famiglie”. Va detto che con l’impegno di aziende genovesi e non solo sono gia’ stati raccolti 300 mila euro. Dal 3 al 23 giugno per sostenere l’iniziativa del parco del Mare si possono fare donazioni al numero 45585