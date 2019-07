I lavoratori di Aster Genova: "Vogliamo l'aria condizionata nei cantieri"

GENOVA - Dopo le affermazioni di alcuni consiglieri del Comune di Genova che hanno criticato il mal funzionamento dell'aria condizionata attiva nella Sala Rossa del palazzo comunale, dura presa di posizione da parte dei lavoratori di Aster: società municipalizzata del capoluogo ligure.



La Rsu di Aster scrive in una nota: "Noi siamo costretti a stendere asfalto, che raggiunge una temperatura di 200 gradi, e potare alberi indossando la pesante tuta anti taglio oppure intervenire su pali della pubblica illuminazione con oltre 35 gradi di temperatura. A tutt'oggi non esiste una norma che tuteli i lavoratori esposti a temperature estreme, ma tutto viene delegato ai singoli datori di lavoro. Dispiace che per l'ennesima volta si verifichi distanza tra un parte della politica e il mondo del lavoro".