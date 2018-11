I giovani e il loro futuro, ai Magazzini del Cotone al via Orientamenti

GENOVA - Apre i battenti oggi l'edizione 2018 di Orientamenti. Si tratta dell'evento organizzato da Regione Liguria per i più giovani per favorire la formazione, l'orientamento e la scelta in vista del futuro ingresso nel mondo del lavoro.

Numerosa la presenza di stand delle aziende, dell'Università e i laboratori ai Magazzini del Cotone di Genova al fine di far conoscere ai ragazzi nel dettaglio professioni e opportunità. Primocanale è Media Partner del Salone con una speciale redazione che si occuperà di seguire da vicino tutto l'evento. L'inagurazione in diretta streaming dalle 10 sul sito Primocanale.it.

Primocanale rappresenta il punto di riferimento per tutti i giovani che verranno in visita alla manifestazione: oltre a ricevere tutte le informazioni, i visitatori potranno essere intervistati e dire la loro su svariati argomenti o immortalati in qualche scatto realizzato dai nostri giovani fotografi. Ci sarà anche la “Orientabox”, un vero e proprio confessionale dove chiunque potrà entrare e dire la sua: il tema che abbiamo lanciato è “Cosa vuoi fare da grande?”. Non vediamo l’ora di ascoltare tutte le vostre risposte.

- IL PROGRAMMA

Inaugurazione

novembre 13 alle 10:00 - 11:00 at Sala Maestrale

Le professioni del mare: orientare i giovani al cambiamento

Tavola Rotonda Modera Simone Gallotti, Giornalista – Il Secolo XIX Partecipano Stefano Spennati, C...

novembre 13 alle 11:00 - 12:30 at Sala delle Compere

8 In Buca

Teatro Coccia in collaborazione con Eniscuola presenta “OTTO IN BUCA” La bioraffinazione raccont...

novembre 13 alle 11:00 - 13:00 at Sala Maestrale

Convegno nazionale sull’orientamento – Workshop

#Orientiamocialfuturo – Convegno Nazionale sull’Orientamento L’istruzione che guar...

novembre 13 alle 11:00 - novembre 14 alle 13:00 at Sala Grecale

#Imparosicuro – Percorso di formazione sul rischio alluvione

Presentazione del kit #Imparosicuro, progetto capofila in Italia di formazione sul rischio alluvione...

novembre 13 alle 12:00 - 13:00 at Sala Libeccio

DOYOURMOB 2018: Tecnologie e Soft Skill: la nuova frontiera della mobilità transnazionale

Modera Paola Vacchina, FORMA 14.30 – Saluti istituzionali Ilaria Cavo, Regione Liguria – Ass...

novembre 14 alle 14:00 - 18:00 at Sala Grecale

Web Reputation e Social Recruting

A cura di AIDP e Monster L’evento è finalizzato ad orient...

novembre 14 alle 16:00 - 19:00 at Sala Scirocco

Notte dei Talenti – “Genova-Italia”

Appuntamento speciale dedicato alla premiazione delle eccellenze scolastiche. Premiazione del concor...

novembre 14 alle 20:00 - 23:00 at Sala Maestrale

DOYOURMOB 2018 – Laboratorio: LAB COMPETENZE NASCOSTE E INTERNAZIONALI

Miika Kekki, Università di Helsinki Il laboratorio è finalizzato a scoprire di quali competenze na...

novembre 15 alle 9:30 - 11:30 at Sala Austro

DOYOURMOB 2018 – Laboratorio: DIGITAL- OPEN BADGES per le SOFT SKILL

Lucia Mancino, UNISER Il laboratorio è finalizzato a conoscere lo strumento del virtual badge, come...

novembre 15 alle 9:30 - 11:30 at Sala Marin

DOYOURMOB 2018 – Laboratorio: LA MOBILITA’ DI APPRENDIMENTO VIRTUALE, IL PROGRAMMA VIRTUAL EXCHANGE

Francesca Helm e Blessing Osakue – Unicollaboration – Università di Padova Il laboratorio ...

novembre 15 alle 9:30 - 11:30 at Sala Bora

Digitale e nuove tecnologie: il futuro del mercato del lavoro. Quali competenze mancano ai giovani?

Programma: Apertura dei lavori: Walter Rizzi– Partner – Marketing&Sales, Advanced An...

novembre 15 alle 10:00 - 12:00 at Sala Scirocco

Ragazzi in azienda

A cura di Confindustria Liguria e Alfa Liguria Evento conclusivo del progetto