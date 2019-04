ARENZANO - Cardiologi italiani riuniti ad Arenzano per il convegno annuale in memoria di Damiano Barabino (nella foto), cardio alpinista di fama internazionale. Durante l'incontro, organizzato dall'associazione Arca Ligure, relazioni su temi differenti dei massimi esperti a livello nazionale.

Laura Casalino è la presidente ligure di Arca, realtà che ha organizzato giornata. Ai microfoni di primocanale.it ha risposto al quesito centrale per chi opera in quel settore: dove va oggi la cardiologia?

Secondo la presidente Arca Liguria, fondamentale non perdere le opportunità offerta da una tecnologia in costante e continua evoluzione, tuttavia, la stessa specialità appare sempre più clinica: "Il futuro della nostra professione e di questo campo medico? Maggiore integrazione tra territorio e ospedale, senza investimenti adeguati in una simile direzione non vinceremo la nostra sfida".